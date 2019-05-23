فيديو.. رمضان «قاسٍ» على 2.5 مليون عراقي في مخيمات النازحين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رغم إعلان الحكومة العراقية طرد تنظيم "داعش"، يعيش 2.5 مليون نازح في مخيمات تُشكّل كابوسًا يؤرق النازحين. المحافظات التي نزح منها العراقيون هي نينوى، وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من ديالى وبغداد وبابل. Advertisements تزداد معاناة النازحين في شهر رمضان، وأصبحت هذه المخيمات ليست مكانًا مناسبًا لهم. شاهد التفاصيل:

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