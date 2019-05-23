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مؤسسة النفط الليبية تطالب قيادة الجيش بالإفراج عن رئيس اتحاد العام لعمال النفط

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طرابلس — سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صحفي، إن "المؤسسة الوطنية للنفط تطالب القيادة العامة بالإفراج عن رئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط سعد دينار الفاخري".

© Sputnik . Sergey Subbotin

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط "دعوتها بالإفراج الفوري عن سعد دينار الفاخري، رئيس اتحاد عمال النفط، الذي تم اعتقاله يوم الاثنين الموافق 29 نيسان أبريل 2019 بالقرب من منزله في مدينة سلوق من قبل مجموعة تابعة للقيادة العامة في الشرق".

وأعربت في بيانها عن "رفضها القاطع لكافّة أشكال العنف والخطف والاعتقال التعسفي"، وداعت "القيادة العامة إلى الوفاء بتعهداتها بالإفراج عن سعد دينار الفاخري وإعادته إلى أهله وذويه سالما معافى".

وتشدد المؤسسة الوطنية للنفط على "استقلاليتها وحيادها"، مؤكدة على "ضرورة النأي بقطاع النفط الليبي عن كل الصراعات السياسية والعسكرية".

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