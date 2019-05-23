مؤسسة النفط الليبية تطالب قيادة الجيش بالإفراج عن رئيس اتحاد العام لعمال النفط

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طرابلس — سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صحفي، إن "المؤسسة الوطنية للنفط تطالب القيادة العامة بالإفراج عن رئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط سعد دينار الفاخري".
© Sputnik . Sergey Subbotin
وأعربت في بيانها عن "رفضها القاطع لكافّة أشكال العنف والخطف والاعتقال التعسفي"، وداعت "القيادة العامة إلى الوفاء بتعهداتها بالإفراج عن سعد دينار الفاخري وإعادته إلى أهله وذويه سالما معافى".
وتشدد المؤسسة الوطنية للنفط على "استقلاليتها وحيادها"، مؤكدة على "ضرورة النأي بقطاع النفط الليبي عن كل الصراعات السياسية والعسكرية".
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