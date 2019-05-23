الأرصاد الجوية المصرية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الخميس، إنه بدءًا من غدٍ الجمعة، ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "مصراوي".

وتابع عبد العال:

الانخفاض هيكون أوضح على السواحل الشمالية، بـ5 أو 6 درجات، وانخفاض على باقي الأنحاء بدرجتين إلى 3 درجات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يوم السبت المُقبل سيشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، "يقدر بـ7 إلى 8 درجات على محافظة القاهرة وحدها".

وأوضح عبد العال أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا "قادمة من الصحراء الشرقية بالجزيرة العربية، لذا فهي جافة".

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وسجلت درجات حرارة الطقس في مصر مستوى غير مسبوق خلال شهر مايو/آيار الجاري، وسط توقعات بوصولها إلى الذروة في القاهرة اليوم الخميس، بنحو 45 درجة مئوية، بارتفاع يتراوح بين 7 إلى 8 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية.

وقال خبير الأرصاد الجوية والطقس وحيد سعودي، لوكالة "سبوتنيك"، "تسود موجة شديدة الحرارة مؤقتة على مصر تبلغ أعلى معدلاتها غدا الخميس حيث تصل إلى 45 درجة، ومن المتوقع أن تنتهي ظهر الجمعة".

وأكد سعودي أن "درجات حرارة الطقس أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذه الفترة من العام بما يتراوح 7 إلى 8 درجات مئوية"، موضحا "المناطق الشرقية لمصر وعلى رأسها القاهرة، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر تحت تأثير برياح جنوبية شرقية مصدرها شبه الجزيرة العربية".