شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 ألف مصل يؤدون "العشاء" و "التراويح" فى رحاب "الأقصى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى أكثر من مائة ألف مصل من القدس المحتلة وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك؛ عشية الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل.

وكانت جموع المصلين بدأت بالتدفق على "الأقصى" طيلة ساعات النهار واشتدت حدتها عند المساء ووصلت ذروتها بعد صلاة المغرب.

وانتشر المصلون في مصليات وباحات ولواوين المسجد المبارك، في حين خصصت الأوقاف الاسلامية مصلى قبة الصخرة وباحات صحنه وبعض اللواوين لصلاة النساء، وسائر المصليات والباحات والمرافق لصلاة الرجال، وتولت لجنة النظام إرشاد المصلين إلى أماكنهم.

من جهته، أعلن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني عن فتح أبواب الاعتكاف في المسجد الأقصى ابتداء من الليلة حتى أول أيام عيد الفطر السعيد.

ومن المتوقع مشاركة مئات المصلين في الاعتكاف هذه الليلة بالمسجد الأقصى، علما أن الاحتلال طرد المعتكفين في الأيام الأخيرة من المسجد ومنع الاعتكاف فيه.

إلى ذلك، تشهد القدس، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها ومحيط بوابات المسجد الأقصى الرئيسية حركة نشطة، وعمليات تسوق واسعة بفعل الأعداد الضخمة الوافدة الى المسجد المبارك.

وشهد المسجد الأقصى المبارك - مساء اليوم - إفطارات رمضانية جماعية وفردية واسعة عشية الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل، حيث إن عشرات العائلات المقدسية آثرت الإفطار بباحات المسجد المبارك، فيما شارك آلاف المصلين الوافدين إلى "الأقصى" في الإفطارات الجماعية التي تنظمها مؤسسات وجمعيات مختلفة وتشرف عليها الأوقاف الإسلامية.