اليمن والولايات المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع على الساحتين اليمنية والإقليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى اليمن كريستوفر هنزل، تطورات الأوضاع على الساحتين اليمنية والإقليمية . وجدد عبدالملك - وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية - تقدير اليمن (قيادة وحكومة وشعباً) للمواقف الإيجابية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشعب اليمني ومساندتها المستمرة للحكومة الشرعية ولجهود إرساء السلام، وتحركاتها الفاعلة لمواجهة الخطر الإيراني وأذرعه في المنطقة.

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