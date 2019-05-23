شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يختتم زيارته للأردن بعد لقائه مع الملك عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح اليوم الخميس أن الرئيس العراقي اختتم زيارته للأردن وعاد إلى البلاد. وقال المكتب - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن الرئيس صالح عاد إلى البلاد بعد زيارة قصيرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف المكتب أن صالح التقى - خلال زيارته - العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء ثلاثي، تم خلاله بحث تطوير العلاقات بين الدول الثلاث، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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