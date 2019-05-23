شكرا لقرائتكم خبر عن قوات عراقية تابعة للفوج الرئاسى تحاصر أحد مقار الحشد الشعبى وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني العراقي اليوم الخميس بأن قوة أمنية تابعة للفوج الرئاسي حاصرت أحد مقار الحشد الشعبي ضمن منطقة الجادرية وسط بغداد. ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر القول إن قوة أمنية تابعة للفوج الرئاسي حاصرت أحد مقار الحشد الشعبي ضمن منطقة الجادرية وسط بغداد.

وأضاف المصدر أن قوات الفوج الرئاسي تطالب بإخلاء مقر الحشد، وهناك مشادات كلامية بين الطرفين ورفض إخلاء المقر.

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