شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: ضبط صهريج نفط بداخله طائرة بدون طيار فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، ضبط صهريج نفط بداخله طائرة بدون طيار لتحديد مسار تهريبه غربي محافظة البصرة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مفارز استخبارات نفط الجنوب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ضبطت صهريج محمل بمادة النفط الخام غربي محافظة البصرة.

وأضافت الوزارة، أنه تم أيضا ضبط طائرة بدون طيار بداخل الصهريج تستخدم لتحديد مسار طريق تهريب المشتقات النفطية، لافتة إلى أن الصهريج لا توجد فيه لوحات تسجيل وبدون سائق.

