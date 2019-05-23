مباحثات أردنية عراقية حول قضايا المنطقة

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الخميس، مع الرئيس العراقي برهم صالح، العلاقات الثنائية ومختلف قضايا المنطقة.

جاء ذلك في لقاء جمع العاهل الأردني والرئيس العراقي، بالعاصمة عمان، في إطار زيارة بدأها الأخير للمملكة مساء الخميس.



ووفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أكد الجانبان "الاستمرار في تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

وأضاف البيان أن المباحثات جرت بشكل ثنائي وموسع، وعقدت في قصر بسمان بعمان، حيث اتفق الملك عبد الله وصالح على "مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والعراق إزاء مختلف القضايا، وبما يخدم مصالح البلدين وقضايا الأمة العربية".

وأكد العاهل الأردني وقوف المملكة إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره، وتحقيق تطلعات شعبه في المزيد من التقدم والازدهار.

وشدد الطرفان على أهمية مخرجات القمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق، المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة، في مارس/ أذارالماضي، والبناء عليها لتوسيع مستويات التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاثة.

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كما أكدا أهمية الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعراق، على مستوى النهوض بالعلاقات التجارية والاقتصادية، وضرورة تذليل العقبات أمام الحركة التجارية بين البلدين.

المباحثات تناولت أيضا أهمية تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف العربية والإسلامية لمواجهة مختلف التحديات.

كما تطرقت إلى القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم، على أساس حل الدولتين يمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ووفق المصدر نفسه، جرى بحث التطورات الإقليمية الراهنة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى استعراض جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.

وفي وقت سابق الخميس، وصل صالح الأردن في زيارة غير محددة المدة.



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