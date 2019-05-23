اجتماع أردني عراقي فلسطيني بعمان

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

شهدت العاصمة الأردنية عمان، الخميس، اجتماعا ثلاثيا، جمع عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، والرئيسين العراقي برهم صالح، والفلسطيني محمود عباس.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، ركز الاجتماع على "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الأردنية العراقية الفلسطينية، وآخر التطورات الإقليمية".

وتناول الاجتماع القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على "ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

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كما جرى التأكيد على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد الزعماء الثلاثة، على "ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف، لتجاوز التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية".

وأقام الملك مأدبة إفطار تكريما للرئيسين العراقي والفلسطيني، حضرها كبار المسؤولين في البلدان الثلاثة.

وفي وقت سابق الخميس، وصل عباس وصالح، الأردن في زيارات لم تحدد مددها، التقيا فيها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، كل على حدة قبل عقد القمة الثلاثية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.