الحكومة المغربية ترفع أجور رجال الأمن

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، رفع أجور موظفي الأمن بهدف تحسين أوضاعهم المالية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الخميس، للناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

وقال الخلفي، إن القرار سيعيد النظر في "مدة الأقدمية المطلوبة للترقية في بعض الدرجات، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة".

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ولم يذكر الخلفي، قيمة الزيادة المرتقبة في أجور موظفي الأمن، وعدد المستفيدين منها، وموعد دخول الزيادة حيز التطبيق.

وأوضح أن القرار سيعيد النظر في "مدة الأقدمية المطلوبة للترقية في بعض الدرجات، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة".

ويأتي القرار الخاص برجال الأمن، بعد أيام قليلة من تخليد الذكرى الـ63 لليوم الوطني للأمن الوطني، الذي يصادف 16 مايو/أيار من كل عام.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.