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#الصحة: تطبيق #الدوام_المرن في العشر الأواخر من رمضان

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة لموظفيها وموظفاتها عن تطبيق نظام الساعات المرنة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

 

وقالت إن ذلك يأتي تقديراً منها لجهود موظفيها وموظفاتها طيلة الشهر الفضيل.

 

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وأتاحت الوزارة لموظفيها وموظفاتها في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية؛ اختيار خمس ساعات عمل بالتنسيق مع المدير المباشر وموافقته؛ وذلك على النحو التالي:

من ٩ص إلى ٢م ، أو من ١٠ص وحتى ٣م، أو من ١١ص وحتى ٤م.

 

وشددت على ضرورة مراعاة ظروف العمل وإعطاء الأولوية للاجتماعات والأعمال الهامة، مشددة على أن النظام ينطبق على الموظفين في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية.

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