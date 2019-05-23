شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يحدد موعد إعلان نتائج اختبار التحصيل الدراسي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أنه سيتم الإعلان عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي الورقي الفترة الثانية يوم الأربعاء المقبل 24/ 9/ 1440هـ.
وقال الرشيد إن المركز يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات التعليمية والعسكرية التي تشترط الاختبارات للقبول لديها وفق الخطة الخاصة بمواعيد إعلان النتائج.
وأشار متحدث قياس إلى أن عملية تصحيح أوراق الإجابات تكون إلكترونيّة من خلال استخدام المركز أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة الدقيقة عالية السرعة، عبر ماسحات ضوئية متقدمة مخصصة لقراءة أوراق الإجابة دون تدخل عنصر بشري في عملية التصحيح؛ ما يعطي مصداقية كبيرة لعملية التصحيح ونتائج المختبرين.
ولفت إلى أن المركز يقدّم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات، ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية: @QiyasOnline.
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