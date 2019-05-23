شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من وزير الخدمة المدنية بشأن التعاملات الورقية والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - الرياض:
في تعميم عاجل، وجه وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، موظفي الوزارة بوقف استخدام التعاملات الورقية في الوزارة والاكتفاء بالنسخ الإلكترونية المرسلة عبر نظام الاتصالات الإدارية.
جاء ذلك ضمن جهود الوزارة لتحسين إجراءات العمل وتعزير التحول الرقمي في كافة أعمالها وأنشطتها، وتزامناً مع إطلاق نظام المراسلات والاتصالات الإدارية الجديد الذي تم تطويره مؤخراً ليتواكب مع توجهات الوزارة في إيجاد بيئة عمل مثالية بلا ورق.
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