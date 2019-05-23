فيسبوك: حظر 3 مليارات حساب مزيف خلال 6 شهور

الخليج 365-متابعات

قالت شركة فيسبوك اليوم الخميس، إنها منعت أكثر من ثلاثة مليارات حساب مزيف بين شهري سبتمبر و مارس في إطار محاولة لتطبيق معايير المحتوى.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إنها منعت 2ر1 مليار حساب مزيف في الربع الرابع من عام 2018 و 19ر2 مليار في الربع الأول من عام .2019

كما ذكرت الشركة أنها قدرت وجود 5 % من الحسابات المزيفة بين الحسابات النشطة شهريا في الوقت الذي تعهدت فيه “بالاستمرار في إيجاد المزيد من الطرق لمواجهة محاولات انتهاك سياساتنا”.

وتأتي البيانات في إطار التقرير الثالث لتطبيق المعايير المجتمعية لدى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكانت فئة “الحسابات المزيفة” واحدة من تسع سياسات تطرق إليها التقرير

من بين أمور أخرى هي العري والنشاط الجنسي والتنمر والتحرش وخطاب

الكراهية والدعاية الإرهابية العالمية والعنف والمحتوى الجنسي الصريح أو

الذي يصور عنفا شديدا.

وتشير البيانات إلى أن شركة فيسبوك اتخذت إجراءات ضد نحو 52 مليون حساب نشر محتوى به عنف أو دعاية و 44 مليون حساب نشر محتوى يصور العري أو يتعلق بالأنشطة الجنسية.

وأضافت شركة فيسبوك أن أعداد الحسابات التي اتخذت ضدها إجراءات ازدادت

“بسبب الهجمات الآلية التي نفذتها عناصر سيئة تحاول إنشاء أعداد كبيرة

من الحسابات في وقت واحد”.