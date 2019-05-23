بالفيديو... خالد الصاوي مدافعا عن حسني مبارك: ليس خائنا لبلده

وأوضح "الصاوي" في حلقة اليوم الخميس، من برنامج "شيخ الحارة"، المذاع طوال شهر رمضان على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أنه يرى مبارك من الناحية الإيجابية، بأنه "البطل الحربي الذي يستحق كل وسام حصل عليه".

وتابع خالد الصاوي عن إيجابيات مبارك: "يحسب له أنه كان مسيطرا على أوضاع معينة، وكان الشعب في عهده لا يشتكون من تناولهم لفول رديء".

أما بالنسبة لسلبيات مبارك، والتي كانت سببا في الثورة ضده، فأكد خالد الصاوي خلال اللقاء، أنه "لم يكن مسيطرا على زمام الأمور من الناحية السياسية، فضلا عن أنه كان لديه أساليب معينة مع الشعب".

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وردا على من يتهم حسني مبارك خائنا لبلده، فإن خالد الصاوي يقول له: "قطع لسانك"، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات خالد الصاوي السابقة في برنامج "شيخ الحارة"، ردا منه على سؤال بأنه لتصل بالرئيس المصري الأسبق للاطمئنان على صحته.

يشار إلى أن خالد الصاوي، من أشد المعارضين لحسني مبارك، وكان عضوا بارزا في حركة "كفاية" التي كانت من أوائل الحركات المعارضة لنظام حكمه، كما كان من أبرز الفنانين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.