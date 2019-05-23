ملك البحرين وابن زايد يلتقيان لبحث التطورات الإقليمية

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
كما كان في الاستقبال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من المسؤولين.
وبحث العاهل البحريني وابن زايد تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ومجمل القضايا، والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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