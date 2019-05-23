تفاصيل إطلاق سراح صحفي بقناة الجزيرة كان محبوسا في مصر منذ أكثر من عامين

© REUTERS /

وحسب "رويترز" أضاف المصدر والمحامي طاهر أبو النصر أن دائرة جنايات أخرى كانت أصدرت يوم الثلاثاء قرارا بإخلاء الصحفي محمود حسين بتدابير احترازية لكن النيابة العامة طعنت على القرار ورفضت المحكمة اليوم هذا الطعن. ولا يحق للنيابة الطعن على القرار مجددا.

وذكر أبو النصر أن حسين، الذي احتجزته السلطات المصرية عام 2016، محتجز في اتهامات "بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتلقي تمويل أجنبي".

وأضاف أنه يتعين الإفراج عن حسين في غضون أيام.

وتتهم القاهرة قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها مصر جماعة إرهابية عام 2013. وتقول الجماعة إن نهجها سلمي. وتستضيف قطر بعض قيادات الإخوان لكنها تنفي دعم الإسلاميين المتشددين.