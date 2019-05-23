تفاصيل إطلاق سراح صحفي بقناة الجزيرة كان محبوسا في مصر منذ أكثر من عامين

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وذكر أبو النصر أن حسين، الذي احتجزته السلطات المصرية عام 2016، محتجز في اتهامات "بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتلقي تمويل أجنبي".
وأضاف أنه يتعين الإفراج عن حسين في غضون أيام.
وتتهم القاهرة قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها مصر جماعة إرهابية عام 2013. وتقول الجماعة إن نهجها سلمي. وتستضيف قطر بعض قيادات الإخوان لكنها تنفي دعم الإسلاميين المتشددين.
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