شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ثلاثى بين العراق والأردن وفلسطين فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عُقد في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، اجتماعا ثلاثيا بين رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وذكرت قناة " السومرية نيوز" العراقية أن الزعماء الثلاثة أكدوا على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف لتجاوز التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية.

كما ركز الاجتماع الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، ولي العهد الأردني ، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الأردنية العراقية الفلسطينية، وآخر التطورات الإقليمية.

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