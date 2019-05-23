شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الباكستانى يشكر السعودية على دعمها لبلاده فى هذا الوقت العصيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على توفيرها النفط بنظام الدفع المؤجل في هذا الوقت العصيب، الذي تمر به باكستان. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، خلال الاتصال الهاتفي مع حاكم منطقة تبوك ، أنه سيشارك في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيعقد بمكة المكرمة في 31 مايو الجاري، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ستزود باكستان بشحنات النفط بقيمة 3.2 مليار دولار سنويًا على أساس الدفع المؤجل لمدة ثلاث سنوات.

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