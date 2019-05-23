هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمقياس ريختر تضرب ولاية البويرة الجزائرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمقياس ريختر ولاية البويرة الجزائرية (شمال). وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر - في بيان اليوم الخميس - أن مركز الهزة تم تحديده بـ8 كلم شمال غرب سور الغزلان بولاية البويرة.. ولم تسفر الهزة عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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