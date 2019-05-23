شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن : إسقاط طائرة مسيرة حوثية شمال الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر يمنية بأن قوات لواء العمالقة في اليمن أسقطت، اليوم الخميس، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي فوق منطقة باجة شمال غربي محافظة الضالع. وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن القوات اليمنية المشتركة حققت انتصارات نوعية شمال محافظة الضالع جنوب البلاد، ودحرت ميليشيا الحوثي الانقلابية من مناطق شمال وغرب مديرية قعطبة، وذلك ضمن عملية عسكرية واسعة مسنودة من تحالف دعم الشرعية، تم إطلاقها لتحرير ما تبقى من مناطق شمال وغرب قعطبة.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن القوات تمكنت من تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمال مديرية قعطبة، إضافة إلى تطهير عدد من المواقع في قرى "حمر السادة" شمال غربي قعطبة.

وأكدت أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم قوات الجيش اليمني، باتجاه معسكر العللة ومناطق حمر غرب المديرية ذاتها.

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