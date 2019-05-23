شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعزل مؤذنا تسبب بإفطار الصائمين قبل موعد الإفطار بـ7دقائق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزلت وزارة الشؤون الدينية فى تونس، مؤذنا فى محافظة "نابل" شمال البلاد، على خلفية رفعه أذان المغرب قبل موعده، ما تسبب بإفطار مواطنين صائمين قبل الموعد بـ 7 دقائق كاملة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وقال المدير الجهوى لوزارة الشؤون الدينية فى نابل، برهان السويسي، إن "مؤذن جامع سيدى الشريف، فى منطقة دار شعبان الفهرى أوقف عن العمل"، عقب رفعه مساء الثلاثاء أذان صلاة المغرب قبل وقته، ما تسبب فى إفطار سكان المنطقة قبل أن يحين موعد الإفطار.
واعتبر المسؤول التونسي، أن الواقعة حصلت "سهوا وليس عمدا"، و أن "الخطأ وارد"، فى وقت شهدت فيه المنطقة حالة احتقان فى صفوف السكان، الذين طالبوا بتغيير المؤذن وحملوا المسؤولية للمشرفين على المسجد.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تعزل مؤذنا تسبب بإفطار الصائمين قبل موعد الإفطار بـ7دقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.