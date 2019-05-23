الرئيس العراقي يصل الأردن في زيارة رسمية

وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة جمهورية العراق، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن الرئيس، برهم صالح، وصل إلى المملكة الأردنية، وكان في مقدمة مستقبليه، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وأضاف المكتب، أنه كان في استقبال الرئيس صالح كل من رئيس الوزراء الأردني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومدير المخابرات العامة، وأمين عمان، والسفير الأردني في بغداد، والسفيرة العراقية في عمان وأركان السفارة.

ومن المحدد أن يجري الرئيس العراقي، مباحثات مع الجانب الأردني، تخص البلدين وتطوير العلاقات بينهما، وشؤون المنطقة.