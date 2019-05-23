الأركان الإيرانية: أصابعنا على الزناد ومستعدون بكل حزم لتدمیر المعتدي

وأضاف باقري في بيان بمناسبة "الیوم الوطني للمقاومة والتضحیة والنصر"، الخمیس، أن "أصابعنا على الزناد ومستعدون بكل حزم لتدمیر كل معتد وطامع".

وشدد على أن "الظروف الجدیدة لمواجهة النظام الأمريكي المستبد، تدعو جمیع الإیرانیین إلى الجهاد والیقظة والتحلي بمزید من القوة".

© AP Photo / Iranian Presidency Office

وأضاف رئیس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن "على الأعداء أن یدركوا أن القوات المسلحة الشجاعة والقویة تقف في طلیعة المواجهة المقدسة والتاریخیة، ولن تغفل للحظة عن مكر العدو، خاصة إدارة أمریكا البغیضة ورئیسها الواهم والمتهور".

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من جهته قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "على العدو أن يعلم أن شعبنا ليس داعية حرب ونحن لا نريدها لكننا من رجالها".

وقال أمام حشد من وحدات القوات المسلحة "لا تخوفونا بالحرب لأننا أقسمنا على مواصلة السير على درب الشهداء حتى آخر نفس".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.