دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شاهد: هكذا ستظهر الإعلانات على تطبيق واتسآب

خلال مؤتمرها السنوي للتسويق والذي أقيم في هولندا مؤخرًا، كشفت شركة فيسبوك أنها ستبدأ قريبًا في نشر الإعلانات على تطبيق واتسآب المملوك لها.

ففي خطوة الغرض منها هو الاستفادة تجاريًا من تطبيق المراسلة النصية الأشهر في العالم، أعلنت فيسبوك أنها ستسمح بنشر الإعلانات على واتسآب في بداية 2010.



حيث تنوي فيسبوك استغلال العدد الضخم من المشتركين على واتسآب، والبالغ عددهم أكثر من مليار ونصف مليار شخص حول العالم، وذلك من أجل الترويج لمنتجات مختلفة. © alqiyady شاهد: هكذا ستظهر الإعلانات على تطبيق واتسآب

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وعرضت فيسبوك صورة أظهرت كيف ستبدو الإعلانات المعروضة في واتسآب، حيث ظهرت فيها عدة إعلانات تغطي شاشة التطبيق بأكملها.

وكانت فيسبوك قد أكدت في وقت سابق أنها تستعد لإطلاق خدمة الإعلانات على واتسآب، وهو ما لم ينل ترحيبًا من الكثير من مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية الشهير.

وأشارت فيسبوك وقتها إلى أن الإعلانات لن تظهر بداخل المحادثات الخاصة التي يجريها المستخدمين، بل سيتم عرضها في خانة القصص والحالات والسجل.

