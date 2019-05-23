شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المسقبل الإماراتى: جائزة التميز الحكومى العربى تركز على النزاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أن المعايير الأساسية التي تركز عليها الجائزة هي النزاهة والشفافية ومدى الإنجاز الذي سيحققه المسؤول الذي سينال الجائزة.

جاء ذلك مؤتمر صحفي مشترك عقده القرقاوي مع الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية عقب إطلاق حفل جائزة التميز الحكومي التي تنظمها كل من دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وقال القرقاوي إن اللجنة المكلفة بمنح الجائزة هي لجنة محايدة وتعتمد على منهجيات دقيقة وعلمية ، مشيرا إلى أن الجائزة تتضمن 15 فئة تحاول أن تغطي جميع المجالات الإدارة الحكومية في الجائزة مع التركيز على قطاعات مختلفة مثل الصحة والمرأة وتمكين الشباب، موضحًا أن الجائزة لن تمنح للمؤسسات التابعة لدولة الإمارات لضمان الشفافية.

Advertisements

وأضاف "سيتم عقد دورات تدريبية في المنظمة العربية للتنمية الإدارية لتدريب المنسقين الخاصين بالجائزة وسيكون هناك مجموعة عمل في كل دولة عربية للتدريب على فلسفة الجائزة وأهدافها"، منوهًا بدور الجامعة العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

من جانبه، قال الدكتور ناصر القحطاني إن جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقت بتعاون ودعم من الحكومة الإماراتية وبرعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستكون قفزة كبيرة في هذا المجال.

وأوضح أن وزراء الخدمة المدنية أعضاء مجلس إدارة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، كان وجهة نظرهم من هذه الجائزة ضرورة الاستفادة من تجربة الإمارات في المجال الإدارة الحكومية، وقد وجدوا كل التجاوب من دولة الإمارات.

وأضاف أن الإدارة هي إشكاليتنا الحقيقية في العالم العربي، لافتًا إلى أن هناك علاقة بين الإدارة وبين أمن واستقرار المجتمعات العربية ، فالمواطن يريد خدمة جيدة والموظف يجب أن في خدمة المواطن وليس العكس.

وأعرب عن أمله في أن تحقق الجائزة الغرض منها وأن تضيف لثقافة التنافس في مجال الإدارة الحكومية بالدول العربية.