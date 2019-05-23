شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن بالبحرين: ممارسات الحوثى ستفشل حتما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت السفارة اليمنية في البحرين، احتفالاً بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية، بمشاركة أبناء الجالية، بحسب "سبأ".

وأشار سفير اليمن لدى مملكة البحرين الدكتور علي الأحمدي في الحفل، إلى عمق ودلالات الوحدة اليمنية واعتبارها قدر اليمنيين الأزلي لما تحمله من هوية شعب واحد، مؤكداً أن ممارسات الانقلاب السُلالي الحوثي ستفشل حتما إن عاجلا أو آجلا، و لن يكتب له النصر وكما هُزم أسلاف الحوثي في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة سيكتب اليمنيون مجدهم الجديد بالقضاء على هذه الأفكار الشيطانية التي مولتها إيران، كما ألقيت في الحفل عدد من القصائد الشعبية.

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ومن جهة أخرى ثمن سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم جهود الأشقاء فى جمهورية مصر العربية فى دعم الشرعية الدستورية وتقديم التسهيلات لأبناء الجالية اليمنية المقيمة هنا فى مصر، مؤكداً: أن العلاقات اليمنية المصرية كانت وستظل نموذجاً للإخاء والتعاون العربى المشترك.

جاء ذلك خلال حفل إفطار رمضاني أقامته السفارة اليمنية بالقاهرة بمناسبة العيد الوطنى الـ 29 للجمهورية اليمنية، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان وقيادات وأبناء الجالية اليمنية فى مصر.