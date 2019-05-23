العراق.. مقتل شخصين في انفجار مفخخة بـ"القائم"

الأنبار(العراق)/ سليمان القبيسي / الخليج 365

أفاد ضابط في الشرطة العراقية بمحافظة الأنبار (غرب)، الخميس، أن شخصين قتلا وأصيب آخر في انفجار سيارة مفخخة بمدينة "القائم" الحدودية.

وقال النقيب أحمد الدليمي، من شرطة الأنبار، للأناضول، أن "سيارة مفخخة مركونة في مرآب بناحية الكرابلة، قضاء القائم (360 كم غرب مدينة الرمادي)، انفجرت خلال وصول قوة من حزب الله العراقي، بالقرب منها".

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وأضاف الدليمي، أن "الانفجار أدى إلى مقتل أحد عناصر الحزب وصاحب المرآب، وإصابة أحد مقاتلي حزب الله بجروح".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة 16:00 ت.غ، غير أن مثل هذه التفجيرات يتبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي ما زال له عناصر بالعراق، رغم إعلان الحكومة هزيمته أواخر 2017.

يذكر أن قضاء القائم، الحدودي مع سوريا، تم تحريره من "داعش" نهاية 2017، فيما يتولى أمور القضاء قوات الجيش وحرس الحدود والشرطة وفصائل من الحشد الشعبي بينها حزب الله، وكذلك الحشد العشائري.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.