العراق.. الرئاسة تصادق رسميا على تعيين محافظ نينوى الجديد

نينوى / سرهاد شاكر / الخليج 365

أصدر الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، مرسوما جمهوريا يقضي بتعيين منصور المرعيد، في منصب محافظ نينوى، عقب انتخاب مجلس المحافظة له، الأسبوع الماضي.

ونص المرسوم الجمهوري، الذي اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، على تعيين المرعيد، بمنصب محافظ نينوى، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وفي 13 مايو / أيار الجاري، انتخب مجلس محافظة نينوى المرعيد، لتولي منصب المحافظ، خلفا لـ"نوفل العاكوب"، الذي أقيل في 24 مارس/آذار الماضي، على خلفية اتهامه بالتقصير والفساد، جراء غرق عبّارة، راح ضحيتها 103 أشخاص، فيما لا يزال عشرات في عداد المفقودين.





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