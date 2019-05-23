السودان.."العسكري" يعيّن رئيسا للجنة الأمن والدفاع

الخرطوم / الخليج 365

أصدر المجلس العسكري بالسودان، الخميس، قرارا بتعيين الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم، عضوا جديدا بالمجلس ورئيسا للجنة الأمن والدفاع.

وورد في بيان أصدره إعلام المجلس العسكري، أن إبراهيم أدى اليمين أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد محمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس القضاء عباس علي بابكر، خلفا للفريق الركن مصطفى محمد مصطفى، الذي تقدم باستقالته الأربعاء، لظروف صحية.

وفي 11 أبريل/ نيسان، شكّل الجيش السوداني مجلسا عسكريا انتقاليا وحدد مدة حكمه بعامين، عقب عزله عمر البشير، من رئاسة البلاد بعد حكم دام 30 عاما، على وقع احتجاجات شعبية.

ومنذ ذلك الحين يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسريع عملية تسليم السلطة للمدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.