وزير الخارجية الأردني ونظيره الألماني يبحثان أزمات المنطقة

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الألماني هايكو ماس، الخميس، أزمات المنطقة وسبل التعامل معها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع ماس، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ووفق المصدر ذاته، ركزت المحادثات على "المستجدات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يسهم في حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار".

واستعرض الوزيران "التطورات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتبادلا وجهات النظر حول سبل إيجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين".

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وفي هذا السياق، اعتبر الصفدي، حل الدولتين، بأنه "السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل".

واتفق الوزيران على "إدامة التواصل والتشاور، واللقاء في وقت قريب، لتنسيق المواقف إزاء التطورات، والعمل من أجل احتواء التوتر في المنطقة، والحؤول دون المزيد من التصعيد".

كما ثمّن الصفدي، دعم ألمانيا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأنروا).

وشدد الوزيران على متانة العلاقات الثنائية وعلى الحرص على تطويرها في جميع المجالات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.