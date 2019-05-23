أسطورة #أرسنال يطلب رحيل #النني

صحيفة الخليج الإلكترونية

طلب أيان رايت، أسطورة أرسنال، من المدرب أوناي إيمري ضرورة التخلي عن المصري محمد النني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

النني لعب 17 مباراة فقط خلال الموسم الجاري من بينها 8 مباريات في الدوري الإنجليزي.

وقال رايت في تصريحات لصحيفة “ميرور” البريطانية: “يجب على أرسنال بيع اللاعبين غير المفيدين للفريق وعلى رأسهم النني ثم التعاقد مع لاعبين أمثال بن تشيلويل وهناك أيضًا يوري تيلسمان”.

وتابع: “أتمنى التعاقد مع نيكولاس بيبي من ليون، فهو جناح سريع ومهاري وقوي وهذه المجموعة قادرة على تطوير الفريق الموسم المقبل”.