- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
طلب أيان رايت، أسطورة أرسنال، من المدرب أوناي إيمري ضرورة التخلي عن المصري محمد النني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
النني لعب 17 مباراة فقط خلال الموسم الجاري من بينها 8 مباريات في الدوري الإنجليزي.
وقال رايت في تصريحات لصحيفة “ميرور” البريطانية: “يجب على أرسنال بيع اللاعبين غير المفيدين للفريق وعلى رأسهم النني ثم التعاقد مع لاعبين أمثال بن تشيلويل وهناك أيضًا يوري تيلسمان”.
وتابع: “أتمنى التعاقد مع نيكولاس بيبي من ليون، فهو جناح سريع ومهاري وقوي وهذه المجموعة قادرة على تطوير الفريق الموسم المقبل”.
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة #أرسنال يطلب رحيل #النني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.