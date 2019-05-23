رئيس #الاتحاد_الآسيوي : المنتخبات الآسيوية المشاركة بـ #كأس_العالم تملك إمكانيات تؤهلهم لتقديم أفضل المستويات

صحيفة الخليج الإلكترونية أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة عن أمنياته الصادقة للمنتخبات الآسيوية في تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم ، التي تستضيفها بولندا.

وأكد الشيخ سلمان آل خليفة أن المنتخبات الآسيوية المشاركة في المحفل العالمي تملك من الإمكانات الفنية والإرادة القوية ما يؤهلها لتقديم مستويات فنية جيدة في المنافسات .

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي” إن نهائيات كأس العالم للشباب تمثل محطة مهمة للكرة الآسيوية في ظل مشاركة نخبة متميزة من المنتخبات المتسلحة بالطموح ، معرباً عن ثقته بأن هذه المشاركة ستسهم في ترسيخ التطور المتنامي في مستوى الكرة الآسيوية كما أنها تشكل دافعاً قوياً للمنتخبات من أجل تحقيق ظهور مميز يعزز مكانة القارة على الساحة الدولية”.

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