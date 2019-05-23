محافظ #محايل المكلف يتوج فريق #المشتعل بطلآ لدورة رؤية وطن الثالثة

صحيفة الخليج الإلكترونية توج محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس فريق المشتعل بطلا لكأس رؤية وطن الرمضانية الثالثة وذلك إثر فوزه على نظيره ” الشباب ” بهدف دون مقابل . وحصل على الكأس والميداليات الذهبية فريق المشتعل ، فيما حصل على المركز الثاني والميداليات الفضية فريق الشباب .

وحصل على جائزة أفضل حارس في الدورة حارس فريق الشباب زايد عمر ، وأفضل لاعب أحمد بكري من فريق الشباب وهداف الدورة نايف مسفر من فريق النور .

وفي نهاية الحفل كرم المحافظ عدد من المشاركين والإعلاميين الذين شاركوا بنجاح الدورة .

واشتمل الحفل المعد لهذه المناسبة على عدد من القائد النبطية واستعراض للخيول العربية الاصيلة .

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