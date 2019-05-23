الأهلي يخطر “#شيفو” بعدم التجديد .. واللاعب يمتلك 3 عروض

صحيفة الخليج الإلكترونية

أخطر مسؤولو النادي الأهلي، المحترف المصري محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، بانتهاء مشواره مع “الراقي”.

واستقر النادي الأهلي على عدم التجديد للمحترف المصري، بسبب عدم الاستفادة من خدماته الفنية مؤخرًا، بسبب إصاباته المتكررة.

ويتواجد محمد عبد الشافي حاليًا في بلده مصر، حيث يتلقى هناك العلاج، عقب إجراءه عملية جراحية لتنظيف الركبة، إثر الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وانتهى مشوار “شيفو” رسميا مع الأهلي، وأصبح عليه حسم مصيره خلال الأيام القادمة، حيث يمتلك الظهير الأيسر 3 عروض، واحد من السعودية وعرضين من خارج المملكة.