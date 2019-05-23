الاتحاد_الآسيوي يحدد موعد وملعب مباراة #ذوب_أهن و #النصر المؤجلة

استقر الاتحاد الآسیوي لكرة القدم، اليوم الخميس، بشكل نهائي، على موعد والأرض المحايدة لاستضافة المباراة المؤجلة لنادي ذوب آھن والنصر، بدوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن تأجيل مباراة النصر السعودي وذوب آهن، تلبية لرغبة الفريق الإيراني، قبل أقل من 24 ساعة من انطلاق اللقاء، والذي كان مقررًا له مساء الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر، إقامة مباراة ذوب آهن والنصر، في تمام التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على ملعب نادي العربي، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يتصدر ذوب أهن المجموعة بـ 11 نقطة.