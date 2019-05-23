الشلهوب “حيران بين أمرين” ويميل لتوديع الساحرة المستديرة

كشفت تقارير صحفیة، أن النجم المخضرم محمد الشلهوب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يفكر في اعتزال كرة القدم بشكل رسمي، خاصة بعد إحباطه مؤخرًا بضياع بطولتي الدوري وكأس الملك.

وتوج فريق النصر بلقب الدوري، بعد صدارة البطولة برصيد 70 نقطة، ومنافسة شرسة وقوية مع الهلال، حتى الجولة الأخيرة، بفارق نقطة واحدة.

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وأكدت التقارير الصحفية، اليوم الخميس، أن محمد الشلهوب يناقش مع مقربین منه، أمر اعتزاله كرة القدم أو استمراره موسمًا أخر.

وما زال اللاعب الموهوب صاحب الـ 38 عام، لم يحسم قراره سواء بالاستمرار أو إعلان الاعتزال، على الرغم أنه يميل لتوديع الساحرة المستديرة خلال الفترة الحالية، بعد مسيرة عامرة بالبطولات مع الفريق العاصمي.

حقق محمد الشلهوب بطولة الدوري مع الهلال 7 مرات، وبطولة كأس ولي العهد 11 مرة، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة، ودوري أبطال آسيا مرة واحدة.