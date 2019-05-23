- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت جامعة بيشة، عن وظائف أكاديمية شاغرة للعام الجامعي 1440/1441هـ.
وأضافت الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها ستبدأ تلقي طلبات المتقدمين للوظائف، من اليوم الخميس، وحتى التاسع من يونيو المقبل، وذلك على الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بالجامعة.
وتشمل الوظائف المعلنة، درجتي « أستاذ»، و«أستاذ مشارك»، بشرط أن يكون المتقدم حاصلاً على الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وذلك في التخصصات الطبية والهندسية والحاسب الآلي، مع حصوله على درجته العلمية بالدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وألا يكون بالانتساب أو المراسلة، مع امتداد موضوع التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه،
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن #وظائف أكاديمية شاغرة في #جامعة_بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.