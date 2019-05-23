الإعلان عن #وظائف أكاديمية شاغرة في #جامعة_بيشة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة بيشة، عن وظائف أكاديمية شاغرة للعام الجامعي 1440/1441هـ.

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وأضافت الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها ستبدأ تلقي طلبات المتقدمين للوظائف، من اليوم الخميس، وحتى التاسع من يونيو المقبل، وذلك على الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بالجامعة.

‏وتشمل الوظائف المعلنة، درجتي « أستاذ»، و«أستاذ مشارك»، بشرط أن يكون المتقدم حاصلاً على الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وذلك في التخصصات الطبية والهندسية والحاسب الآلي، مع حصوله على درجته العلمية بالدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وألا يكون بالانتساب أو المراسلة، مع امتداد موضوع التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه،