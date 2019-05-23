الصحافة الإيطالية تصر على قدوم #غوارديولا

صحيفة الخليج الإلكترونية

لا زال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حديث الصحافة الإيطالية خلال الأيام الأخيرة، في ظل أنباء متضاربة حول ارتباطه بيوفنتوس.

وكان بطل الكالتشيو قد أعلن، الجمعة الماضي، رحيل المدرب ماسيميليانو أليجري، بعدما حقق لقب الدوري الإيطالي 5 مرات متتالية.

وبعد الإعلان عن رحيله، كثرت الأقاويل حول هوية المدرب الجديد اليوفي، وتم ترشيح العديد من الأسماء، لعل أبرزها “يورجن كلوب، وجوزيه مورينيو، وسيموني إنزاجي”، وبعدها أكدت الصحف الإيطالية عن اقتراب ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي من تولي تدريب البيانكونيري.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة”لاجازيتا ديللو سبورت”، عن وكالة “AGI” الإيطالية، قولها إن يوفنتوس سيعين غوارديولا مدربًا جديدًا للفريق، في 14 يونيو/حزيران المقبل.

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