الصحافة الإيطالية تصر على قدوم #غوارديولا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
لا زال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حديث الصحافة الإيطالية خلال الأيام الأخيرة، في ظل أنباء متضاربة حول ارتباطه بيوفنتوس.
وكان بطل الكالتشيو قد أعلن، الجمعة الماضي، رحيل المدرب ماسيميليانو أليجري، بعدما حقق لقب الدوري الإيطالي 5 مرات متتالية.
وبعد الإعلان عن رحيله، كثرت الأقاويل حول هوية المدرب الجديد اليوفي، وتم ترشيح العديد من الأسماء، لعل أبرزها “يورجن كلوب، وجوزيه مورينيو، وسيموني إنزاجي”، وبعدها أكدت الصحف الإيطالية عن اقتراب ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي من تولي تدريب البيانكونيري.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة”لاجازيتا ديللو سبورت”، عن وكالة “AGI” الإيطالية، قولها إن يوفنتوس سيعين غوارديولا مدربًا جديدًا للفريق، في 14 يونيو/حزيران المقبل.
وأضافت الوكالة أن غوارديولا، وافق على عقد لمدة 4 سنوات مع يوفنتوس، بحيث يحصل على 24 مليون يورو في الموسم الواحد.
وأكدت وكالة الأنباء أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون في الرابع من شهر يونيو المقبل، وتقديم بيب غوارديولا لوسائل الإعلام والجماهير سيكون في الرابع عشر من نفس الشهر.
وأضافت أيضًا، بأن الجميع متحمس من تعيين بيب غوارديولا كمدرب لليوفي، خاصةً وأنه سيعمل بذلك مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان خصمه الأول، عندما كان المدرب الإسباني يتولى تدريب برشلونة، والنجم البرتغالي يتواجد في صفوف ريال مدريد.
وتأتي هذه التقارير الإيطالية، رغم أن غوارديولا نفسه أكد مؤخرًا أنه لن يدرب يوفنتوس، مشددًا على بقائه مع مانشستر سيتي.
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