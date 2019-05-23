الان تتابع الشاعر شليويح بن شلاح المطيري في ذمة الله #شليويح_بن_شلاح_في_ذمه_الله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- محمد السويهري فجعت الساحة الشعبية بوفاة الشاعر الكبير شليويح بن شلاح المطيري، الذي وافته المنيه ظهر اليوم. Advertisements وسيؤدى الصلاة على الفقيد بعد صلاة العشاء وسيوارى جثمانه في مقبرة الصليبخات. ويعتبر الفقيد أحد أركان الشعر في ساحة المحاورة بالخليج العربي. وتتقدم “الخليج 365” بأحر التعازي لذوي الفقيد وأهله ومحبيه وتسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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