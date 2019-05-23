موجة حارة «تحرق» إسرائيل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اندلعت عشرات الحرائق في مناطق متعددة في إسرائيل، مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، كما ذكرت عدة وسائل إعلام اليوم الخميس، أدَّت إلى إخلاء مئات المنازل مع اقتراب النيران منها.

وفيما كانت تسعى إسرائيل إلى مواجهة الحرائق في محيط قطاع غزة، الناتجة عن إطلاق الفلسطينيين بالونات حارقة، اضطرت اليوم إلى إعلان حالة الطوارئ في صفوف خدمات المطافئ مع اندلاع عشرات الحرائق أبرزها حريق في غابة "بن شيمن" شرق مدينة اللد وسط إسرائيل، بسبب موجة حر شديدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنَّه تمّ إخلاء مئات المنازل تحسبًا من وصول النيران لها في المستوطنة التعاونية "هارئيل" ومستوطنة "مافو موديعين" ومستوطنة كفار دانييل"، وفي قرية جمزو الفلسطينية التي هجر أهلها عام 1948، في محيط غابة "بن شيمن" شرق مدينة اللد، كما تم إغلاق شارعين في المنطقة ذاتها.

وتستعين قوات المطافئ بالطائرات للسيطرة على الحرائق لكن دون جدوى حتى ساعات بعد ظهر الخميس.

من ناحيتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أودي جال المتحدث باسم خدمات المطافئ في إسرائيل، أنّه لا توجد سيطرة على الحرائق، وتعرضت بعض المنازل لأضرار وهناك إمكانية لوصول النيران إلى منازل أخرى، وأن حالة الطوارئ أعلنت في صفوف رجال المطافئ وتم قطع اجازاتهم.

كما ذكرت الصحيفة أن حركة القطارات في إسرائيل تعرضت لتشويشات شديدة بسبب هذه الحرائق.

وفي منطقة بيت شيمش غرب القدس، اندلعت أربعة حرائق وتم إخلاء مستوطنة "هارئيل" خوفًا من وصول النيران إليه، كما اندلع حريق في غابة "نحشونيم" شرق تل أبيب.

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وفي جنوب جبل الخليل، في الضفة الغربية قال موقع "واللا" العبري إنه تم إخلاء عدة منازل في مستوطنة "بيت حاجاي"، حيث تم نقل ستة أشخاص إلى أحد المستشفيات بعد استنشاقهم الدخان فيما عولج عشرة آخرون ميدانيًّا.

وفي محيط قطاع غزة وبخاصة في المنطقة المسماة "شاعر هنيغف" اندلع حريق في قرب مستوطنة "كرميا" وتم إخلاء المستوطنين منها.

وأشار موقع "واللا" إلى إن سبب الحريق غير معروف، في إشارة إلى إمكانية أن يكون بفعل البالونات الحارقة التي يطلقها المتظاهرون الفلسطينية من قطاع، خاصة أن هذه المنطقة سبق وأن شهدت حرائق بسبب هذا البالونات.

وفي بلدة سلوان في القدس المحتلة، قال موقع واللا إنه تم إخلاء بعض المنازل بعد اندلاع حريق في المنطقة.

وأظهر قياس لدرجات الحرارة في بعض المناطق القريبة من البحر الميت (أكثر بقعة منخفضة في العالم) وصولها إلى 47 درجة، فيما تجاوز معدل درجات الحرارة بشكل عام 40 درجة.

وتوقعت الأرصاد الجوية الإسرائيلية أن تشهد بعض المناطق في إسرائيل ارتفاعًا آخر يوم الجمعة.