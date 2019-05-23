استمرار الاحتجاجات في السودان للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي استمرّت الاحتجاجات التي ينظمها موظفو جهات حكومية وخاصة بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس؛ لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى المدنيين.

ونقلت "الأناضول" عن شهود عيان أنَّ موظفين بالبنك المركزي والهيئة العامة للكهرباء، وأطباء بمستشفى الأسنان، نفذوا وقفات احتجاجية، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأخفق المجلس و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، فجر أمس الأول الثلاثاء، في التوصُّل إلى اتفاق نهائي بشأن أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، ولاسيما نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.

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ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسريع عملية تسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.