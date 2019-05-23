دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تكشف النقاب عن هاتف Oppo K3 رسمياً بسعر 230 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Oppo اليوم رسمياً عن هاتف Oppo K3 الذي يأتي في فئة الهواتف المتوسطة مع رقاقة معالج Snapdragon 710، وتصميم منبثق للكاميرة الأمامية، على أن يتوفر بسعر 230 دولار.

ينطلق هاتف Oppo K3 إلى سوق الهواتف المتوسطة مع رقاقة معالج Snapdragon 710 وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، إلى جانب تصميم مميز بكاميرة سيلفي منبثقة مع سعر جيد أيضاً.

هاتف Oppo K3 مميز بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش تدعم دقة عرض 1080 في 2340 بيكسل، كما تأتي الشاشة بأبعاد 19.5:9 مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

ويضم الهاتف إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 يدعم عمق التصوير، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.

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ويأتي هذا الإصدار بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة ColorOS 6، كما يضم بطارية بقدرة 3765 mAh مع تقنية الشحن السريع VOOC 3.0، على أن يتوفر الهاتف بلوني الأخضر والبنفسجي Nebula، مع توقعات بإختيار أخر يطلق قريباً باللون الأبيض المتدرج إلى الوردي.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Oppo K3 بنموذجين مع إختلاف الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 230 دولار، ونموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 250 دولار

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هذا الموضوع Oppo تكشف النقاب عن هاتف Oppo K3 رسمياً بسعر 230 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.