قناة إسرائيلية: "تل أبيب" تخطط لحرب جديدة على لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

حذر كبار ضباط الجيش الإسرائيلي السابقين من الدخول في حرب ثالثة ضد حزب الله اللبناني، معتبرين أن قدرات الجيش البرية مشكوك فيها رغم تحسن استعداده الجوي واتساع بنك أهدافه، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وكشفت القناة العبرية الـ13 أن الجيش الإسرائيلي يقوم بكل الاستعدادات اللازمة للدخول في مواجهة مرجحة على الجبهة الشمالية مع حزب الله، وأنه حدد بالفعل بنك الأهداف المعادية في الجنوب اللبناني.

ونقلت القناة عن قائد قاعدة سلاح الجو في رمات قوله، إن سلاح الجو قام بتقصير "الأوقات الأرضية" لطائراته، ومن المتوقع أن يعود إلى أراضي العدو بعد أن يتزود بالوقود ويعيد تسليح نفسه تحت نيران الصواريخ على الجبهة الداخلية.

وقال: قمنا بتطوير قدرات الهجوم التي يمكن أن تجلب المزيد من القوة النارية والمزيد من القنابل في أي وقت من الأوقات إلى أراضي العدو. "لقد زادت الفعالية التشغيلية بشكل كبير منذ الحرب الأخيرة".