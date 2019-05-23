شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الروسية" تعلن تدمير عدة صواريخ استهدفت قاعدة حميميم غرب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 4 صواريخ استهدفت قاعدة حميميم، مؤكدا أن جماعات سورية مسلحة تطلق 4 صواريخ باتجاه قاعدة حميميم تم تدميرهم جميعا، وفق خبر عاجل لـ"سكاى نيوز". واستهدفت عدة هجمات صاروخية قاعدة حميميم الروسية فى الغرب السورى، وأكدت روسيا أنها لن تتسامح للأبد مع وجود الإرهابيين في محافظة "إدلب " السورية، متعهدة - فى الوقت ذاته - بتدمير مواقع إطلاق الهجمات على قاعدة "حميمم " الروسية غرب سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الدفاع الروسية" تعلن تدمير عدة صواريخ استهدفت قاعدة حميميم غرب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.