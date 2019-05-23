شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان: مسودة الميزانية غير كافية فى شكلها الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، إن مجلس الوزراء بحاجة لعمل المزيد نظرا لعدم اتفاقه على تخفيضات عميقة بما يكفى فى عجز الميزانية، وإن كان البعض فى الحكومة يعتقد خلاف ذلك.

وتجاوزت حكومة البلد المثقل بالديون مجددا أمس الأربعاء موعدا نهائيا كانت وضعته لنفسها للاتفاق على مسودة الميزانية التى تستهدف تقليص العجز، ليتقرر عقد اجتماع نهائى غدا الجمعة.

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