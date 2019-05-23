شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: قوات الأمن تحبط هجومًا انتحاريًا فى منطقة "جلجدود" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إعلامية فى الصومال، بأن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم انتحارى فى بلدة (جورى عيل) بمنطقة (جلجدود).
وذكر راديو (شابيلي) الصومالى اليوم الخميس، أن شخصًا متوسط العمر كان يرتدى حزامًا ناسفًا، واحتجزته قوات الأمن أثناء محاولته تفجير نفسه فى موكب لإحياء ذكرى مقاتلى الصوفية، الذين لقوا حتفهم فى قتال عناصر حركة (الشباب) المسلحة.
يشار إلى أن أكثر من 10 أشخاص قد لقوا مصرعهم، فيما أصيب العشرات بجروح؛ إثر هجوم انتحارى بسيارة مفخخة وقع فى العاصمة الصومالية (مقديشو) أمس الأربعاء.
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