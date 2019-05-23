شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفل إطلاق جائزة التميز الحكومى العربى فى مقر جامعة الدول العربية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حفل إطلاق جائزة التميز الحكومى العربى، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.

يُعقد الحفل بالتعاون بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور الأمين العام للجامعة العربية، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور زاهى حواس عالم الآثار، وعدد كبير من السفراء والمسؤولين العرب والإماراتيين.

وتعد الجائزة الأكبر حكوميا وعربيا فى مجال التطوير والتحسين والتميز الإدارى، ومتاحة لكل الحكومات العربية. وتهدف لإحداث حراك إدارى عربى جديد، يتبنى أفضل النظريات العالمية فى التميز الحكومى، ويبرز أهم التجارب الإدارية العربية الناجحة، ويكرم أفضل الشخصيات والقيادات الحكومية فى الوطن العربى.

Advertisements

ومن المقرر الإعلان خلال حفل الإطلاق المنعقد الآن، عن أهم فئات الجائزة ومعاييرها ورؤيتها فى دفع العمل الإدارى العربى إلى الأمام وصولا إلى مراحل جديدة.



جانب من جائزة التميز الحكومى العربى



حفل جائزة التميز الحكومى العربى



حفل جائزة التميز الحكومى العربى