شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن إلغاء وعدم تجديد 528 ألف رخصة قيادة للوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى فى وزارة الداخلية الكويتية، أن الإدارة العامة للمرور، قامت بالغاء وعدم تجديد 538 ألفا و382 رخصة قيادة للمقيمين خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت الإدارة - فى بيان اليوم الخميس - أن رخص القيادة التى تم إلغائها، خاصة بوافدين تم إبعادهم عن الكويت، أولأشخاص غادروا البلاد بشكل نهائي، أولآخرين تحصلوا عليها بصورة غير قانونية، أو لوافدين من المقيمين وفقا للمادة "22" من قانون الإقامة ، والذين حصلوا على رخص بشكل غير قانوني.

من جانبه، أعلن قطاع المرور والعمليات بوزارة الداخلية الكويتية،أن عدد رخص القيادة المسجلة للمواطنين والمقيمين فى النظام الآلي، بلغ مليوناً، و360 ألفاً، و148 رخصة، منها 621 ألفاً، و744 رخصة للمواطنين، فى حين بلغ عدد رخص المقيمين بعد الإلغاء، 738 ألفاً، و404 رخص، موزعة بين خاصة وعامة، دون أن تشمل الرخص الإنشائية، أو رخص قيادة الدراجات النارية.